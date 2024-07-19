«Манчестер Юнайтед» не может осилить ценник Угарте - названа сумма

Боссы «ПСЖ» готовы рассмотреть продажу полузащитника Мануэля Угарте, в подписании которого заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации Lequipe, французский топ-клуб хочет выручить с трансфера уругвайского хавбека 70 миллионов евро. Год назад «ПСЖ» приобрел игрока у португальского «Спортинга» за 60 миллионов.

«Красные дьяволы» не готовы раскошелиться на такую сумму. Манкунианцы хотят договориться с парижанами об аренде полузащитника.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Угарте провел 25 матчей. Уругваец отметился двумя голевыми передачам и получил пять желтых карточек.