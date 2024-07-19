Рафинья решил, куда уйдёт из «Барселоны»

Руководство каталонской «Барселоны» решило расстаться с бразильским полузащитником Рафиньей Диасом. Это будет сделано для того, чтобы оформить трансфер испанского вингера Нико Уильямса.

По информации Hitc, в случае ухода из «Барселоны» Рафинья хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, где ранее выступал за «Лидс». Напомним, что ранее интерес к бразильцу проявляли лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и «Челси». «Сине-гранатовые» уведомили клубы о том, что готовы к переговорам.

В минувшем сезоне Ла Лиги 27-летний полузащитник провел 28 поединков, отметившись шестью голами и девятью ассистами.