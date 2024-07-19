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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник сборной Франции хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2024 • 09:09 Комментировать

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио, который покинул туринский «Ювентус», решил, где хочет продолжить карьеру. Хавбек желает попробовать свои силы на туманном Альбионе.

Согласно информации инсайдера Абделла Булма, француз хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Напомним, что в составе «старой синьоры» Адриен выступал с 2019 года. Вместе с туринской командой он становился чемпионом Серии А и обладателем кубка страны.

«Манчестер Юнайтед» провально выступил в прошлом сезоне Английской премьер-лиги. «Красные дьяволы» финишировали на восьмом месте в таблице. Новый сезон АПЛ манкунианцы начнут поединком против «Фулхэма» 16 августа.

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