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Фердинанд обратился к новичку «Манчестер Юнайтед» Йоро

19 Июля 2024 • 07:55 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к новичку «красных дьяволов» Лени Йоро.

«Лени, добро пожаловать в «Манчестер Юнайтед». Не прекращай работать и развиваться. Работа, работа и еще раз работа. «МЮ» - лучший футбольный клуб в мире. Это лучшее место для тебя. Успехов», - передает слова легендарного футболиста пресс-служба манкунианцев.

Йоро выступает на позиции защитника. Он подписал с «Манчестер Юнайтед» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет. В прошлом сезоне Лени выступал за «Лилль». Защитник сыграл 44 матча и забил три мяча.

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Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Лени Йоро ещё теги
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