Фердинанд обратился к новичку «Манчестер Юнайтед» Йоро

«Лени, добро пожаловать в «Манчестер Юнайтед». Не прекращай работать и развиваться. Работа, работа и еще раз работа. «МЮ» - лучший футбольный клуб в мире. Это лучшее место для тебя. Успехов», - передает слова легендарного футболиста пресс-служба манкунианцев.