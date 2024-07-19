Фердинанд обратился к новичку «Манчестер Юнайтед» Йоро

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд обратился к новичку «красных дьяволов» Лени Йоро.
«Лени, добро пожаловать в «Манчестер Юнайтед». Не прекращай работать и развиваться. Работа, работа и еще раз работа. «МЮ» - лучший футбольный клуб в мире. Это лучшее место для тебя. Успехов», - передает слова легендарного футболиста пресс-служба манкунианцев.
Йоро выступает на позиции защитника. Он подписал с «Манчестер Юнайтед» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет. В прошлом сезоне Лени выступал за «Лилль». Защитник сыграл 44 матча и забил три мяча.
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