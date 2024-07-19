Кёйт: «Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы отказать «Ливерпулю»

Экс-нападающий сборной Нидерландов Дирк Кёйт прокомментировал отказ испанского специалиста Хаби Алонсо от работы в «Ливерпуле».
«Я не общался с ним о работе в «Ливерпуле», поэтому не знаю, что он думает по этому поводу. Но когда тебя зовет такой клуб, нужно быть настоящим мужчиной, чтобы отказаться от предложения. Наверное, у Хаби были причины для отказа», - передает слова нидерландца Liverpool Echo.
Напомним, что Алонсо решил провести следующий сезон в леверкузенском «Байере». В минувшей игровой кампании «фармацевты» стали чемпионами Бундеслиги и обладателями кубка Германии.
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