Кёйт: «Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы отказать «Ливерпулю»

«Я не общался с ним о работе в «Ливерпуле», поэтому не знаю, что он думает по этому поводу. Но когда тебя зовет такой клуб, нужно быть настоящим мужчиной, чтобы отказаться от предложения. Наверное, у Хаби были причины для отказа», - передает слова нидерландца Liverpool Echo.