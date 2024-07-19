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«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»

19 Июля 2024 • 06:57 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Лондонский «Арсенал» внимательно следит за тремя футболистами «Реал Сосьедада».

«Канониры» давно фигурируют среди претендентов на полузащитников сборной Испании Микеля Мерино и Мартина Субименди – оба по-прежнему входят в сферу интересов столичного клуба. Кроме того, как информирует Goal со ссылкой на CBS, рулевой Микель Артета хотел бы видеть в своей команды и вингера Андера Барренечеа, также выступающего за «Реал Сосьедад».

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего Мерино и 25-летнего Субименди в 50 млн евро за каждого, а ценник Барренечеа, которому в декабре исполнится 23 года, – 20 млн евро.

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