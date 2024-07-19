Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»

«Манчестер Юнайтед» провернул рекордный трансфер для игроков не старше 18 лет.

Центральный защитник Лени Йоро, выступавший за «Лилль», обошёлся английскому гранду в 62 млн евро – никто раньше не платил столько за футболистов в возрасте 18 лет и младше. Прежний рекорд – сделка по переходу Эндрика из «Палмейраса» в мадридский «Реал», оценённая в 47,5 млн евро без учёта возможных бонусов. Тот же «Реал» заплатил по 45 млн евро за Родриго и Винисиуса Жуниора – теперь это третий показатель. В пятёрке также оказался Арчи Грэй, недавно купленный «Тоттенхэмом» у «Лидса» за 41 млн евро.

Любопытно, что и Йоро мог перейти в «Реал», но «сливочные» отказались платить крупную сумму за футболиста с истекающим через год контрактом.