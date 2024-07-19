Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать Альвареса в «Атлетико»

Мадридскому «Атлетико» придётся заплатить солидную сумму, чтобы подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Согласно многочисленным слухам, аргентинец хотел бы уйти из команды Хосепа Гвардиолы. Его 24-летнего форварда привлекает возможность выступления в «Атлетико», но «матрасникам» будет непросто оформить сделку – «горожане» не торопятся расставаться с игроком.

«Либо 50-60 млн евро, либо аренда. Я не вижу такой возможности. В «Сити» считают Альвареса важным игроком, его не отпустят просто так. Они бы предпочли продать его за 75-80 млн евро клубу не из Англии», – прокомментировал инсайдер Фабрицио Романо потенциальный уход Альвареса.