Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать Альвареса в «Атлетико»

19 Июля 2024 • 06:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Мадридскому «Атлетико» придётся заплатить солидную сумму, чтобы подписать нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

Согласно многочисленным слухам, аргентинец хотел бы уйти из команды Хосепа Гвардиолы. Его 24-летнего форварда привлекает возможность выступления в «Атлетико», но «матрасникам» будет непросто оформить сделку – «горожане» не торопятся расставаться с игроком.

«Либо 50-60 млн евро, либо аренда. Я не вижу такой возможности. В «Сити» считают Альвареса важным игроком, его не отпустят просто так. Они бы предпочли продать его за 75-80 млн евро клубу не из Англии», – прокомментировал инсайдер Фабрицио Романо потенциальный уход Альвареса.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Июля
06:14
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
06:01
Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать Альвареса в «Атлетико»
05:42
Инсайдер Романо назвал двух игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может продать ради Угарте
01:20
Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»
00:30
«Галатасарай» продолжает попытки переманить игрока «Манчестер Юнайтед»
00:21
«Манчестер Юнайтед» может купить ещё одного дорогостоящего защитника
18 Июля
23:34
Президент «Атлетико» ответил на вопрос о трансфере звёздного Хулиана Альвареса
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
22:50
Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро – в топ-10 самых дорогих центральных защитников в истории
22:38
В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Йоро
22:19
Йоро рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
22:10
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро
17 Июля
02:59
«Манчестер Юнайтед» придётся продать Каземиро, чтобы подписать его дорогостоящего сменщика
01:39
Деку хотел пригласить в «Барселону» игрока «Манчестер Юнайтед»
01:04
«Марсель» намерен закрыть трансфер Гринвуда в течение 48 часов
00:12
Хулиан Альварес давит на «Манчестер Сити» – он хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги
00:03
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Мактоминая английскому клубу
16 Июля
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
01:13
Гранд Ла Лиги начал переговоры с «Манчестер Сити» по Хулиану Альваресу 2
14 Июля
05:12
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Эриксену
04:10
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Хави Симонса
01:53
«ПСЖ» сохраняет интерес к звезде «Манчестер Сити»
13 Июля
23:46
В «Манчестер Сити» придумали, как удержать Эдерсона
05:29
«Манчестер Юнайтед» не отпустит Санчо в аренду – только продажа
01:20
Санчо помирился с тен Хагом, но ещё может уйти
00:31
Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» примет решение по Амрабату
12 Июля
22:21
Канселу решил, в каком клубе хочет играть
22:14
«Кристал Пэлас» принял решение по Эзе, на которого претендуют два топ-клуба АПЛ
21:59
Санчо скоро сыграет за «Манчестер Юнайтед»
11 Июля
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
10 Июля
03:34
«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока сборной Бразилии
03:12
Стало известно, от чего зависит возможный переход Та из «Байера» в «Баварию»
09 Июля
23:30
Бруну Фернандеш определился, где хочет играть в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»
22:49
Угарте решил покинуть «ПСЖ» и перейти в английский топ-клуб
08 Июля
02:09
Агент предложил Канселу двум европейским топ-клубам
01:04
«Манчестер Юнайтед» находится в шаге от подписания форварда
00:43
«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить переговоры по Гринвуду с тремя клубами
07 Июля
23:58
«Манчестер Юнайтед» намерен продать Каземиро и купить нового полузащитника
22:51
«Ювентус» провёл новые переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед»
05:19
«Манчестер Юнайтед» согласился заплатить 40 млн евро за звезду Серии А
05 Июля
01:32
Тен Хаг выдвинул важное требование «Манчестер Юнайтед» перед продлением контракта
01:23
Гранд Серии А сохраняет надежду на подписание Санчо
04 Июля
21:33
Де Лигт решил покинуть «Баварию» и перейти в топ-клуб АПЛ
21:23
«Манчестер Сити» продаст защитника в «Реал Сосьедад»
03:16
«Ювентусу» интересен защитник «Манчестер Сити»
02:11
Названы условия возможного перехода Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» в клуб Серии А
00:47
«Интер» отказался от подписания Канселу – названа причина
03 Июля
23:54
«Манчестер Юнайтед» сделает предложение «Баварии» по де Лигту – названа сумма
01 Июля
02:22
Де Брёйне ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Сити»
30 Июня
22:29
«Бавария» не ведёт борьбу за Угарте, главный претендент на игрока – топ-клуб АПЛ
29 Июня
04:05
«Манчестер Юнайтед» может приобрести де Лигта по гораздо более низкой цене, чем «Бавария» два года назад
02:48
Тен Хаг провёл беседу с трансферной целью «Манчестер Юнайтед»
01:51
Варан отправится в Италию для переговоров с клубом Серии А
01:42
«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры с итальянским клубом по Гринвуду
00:19
Романо: «Угарте готов перейти в «Манчестер Юнайтед», переговоры продолжаются»
28 Июня
02:05
Игрок «ПСЖ» стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»
27 Июня
23:55
Фермин Лопес ответил на вопрос о возможном переходе из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»
23:38
Один из ассистентов тен Хага покинет «Манчестер Юнайтед»
05:17
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» обсудили трансфер Рэшфорда
04:57
Варан стал целью клуба Серии А
23 Июня
01:25
Бекхэм хочет видеть в «Интер Майами» игрока «Манчестер Юнайтед»
22 Июня
23:38
«ПСЖ» связался с окружением Хулиана Альвареса, но есть проблема
00:41
«Манчестер Юнайтед» может обменять Гринвуда на звезду «Ювентуса»
20 Июня
02:48
Уокер: «В футболе можно учиться, даже если тебе 34 года»
01:57
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро в другом клубе АПЛ
18 Июня
23:51
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по звезде Серии А
23:24
Каземиро хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» 1
16 Июня
22:33
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» внезапно прервал мой отпуск»
21:53
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» вёл переговоры с Тухелем»
15 Июня
23:43
«Ювентус» готов сделать щедрое предложение по Гринвуду
22:54
Клуб Ла Лиги предложил «Манчестер Юнайтед» 30 млн евро за Гринвуда
21:06
«Бенфика» требует 120 млн евро за трансферную цель «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
14 Июня
03:30
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» добились прогресса в переговорах по трансферной цели «Реала» 1
13 Июня
23:28
«Манчестер Юнайтед» договорился с дорогостоящим защитником 2
12 Июня
02:40
Стало известно, какую сумму «ПСЖ» может предложить «Манчестер Сити» за Альвареса
02:03
Романо назвал ключевую причину решения «Манчестер Юнайтед» оставить тен Хага 2
00:57
Стало известно, почему в «Манчестер Юнайтед» решили сохранить тен Хага
00:27
Гранд Серии А готов предложить 30 млн евро за Гринвуда
00:18
В «Манчестер Юнайтед» определили судьбу тен Хага 1
11 Июня
23:35
Романо прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к Майну
23:04
Хулиан Альварес рассказал о своём будущем на фоне слухов о «ПСЖ» и «Атлетико»
10 Июня
01:13
Агуэро: «Всё ещё чувствую радость, когда пересматриваю свой гол в ворота «КПР»
00:50
Агуэро назвал самого совершенного игрока нынешнего «Манчестер Сити»
09 Июня
22:29
Почеттино вряд ли возглавит «Манчестер Юнайтед»
05:09
«Манчестер Юнайтед» ещё может выкупить Амрабата
01:34
Фоден станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории
01:00
Шоу: «Я изо всех сил пытался залечить травму до конца сезона, но перестарался»
00:42
Президент «Атлетико» прокомментировал интерес к Хулиану Альваресу из «Манчестер Сити»
00:34
Шоу – о своей травме: «Мне не следовало играть в том матче»
00:15
«Манчестер Юнайтед» готов потратить более 50 млн евро на защитника – клуб выбирает из трёх вариантов
08 Июня
23:40
Бернарду Силва убеждает товарища по сборной перейти в «Манчестер Сити» вместо «Манчестер Юнайтед»
22:35
«Манчестер Юнайтед» нашёл нового форварда в Ла Лиге
11:26
«Манчестер Сити» хочет усложнить переход Холанна в «Реал» 1
07 Июня
04:31
«Барселона» – ещё один претендент на Хулиана Альвареса
03:58
Назван главный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
01:32
Санья призвал «Манчестер Юнайтед» не отказываться от продажи Бруну Фернандеша
06 Июня
23:35
В «Манчестер Сити» шокированы позицией Эдерсона относительно будущего
22:49
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит тен Хагу в случае увольнения
22:08
«Манчестер Сити» принял решение по Хулиану Альваресу, на которого претендуют «Челси» и «ПСЖ»
05 Июня
23:53
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 60 млн евро за португальского игрока
23:34
«Манчестер Сити» повесил ценник на Хулиана Альвареса 2
23:09
Альварес может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб
22:45
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
04 Июня
04:07
Румменигге: «Я спрашивал у Гвардиолы про Компани»
03 Июня
23:22
«Манчестер Юнайтед» расстанется с молодым вингером
11:38
Фернандеш был целью «Баварии» при Тухеле, но сейчас ситуация другая
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель Зидан приехал в расположение «Реала» Клопп принял решение по работе в сборной Англии Кейн принял решение по сборной Англии после Евро-2024 ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Беллингема не уважают в сборной Англии, с ним дружит только один игрок Король Испании сделал заявление после победы в финале Евро-2024 «Манчестер Сити» выбирает из двух полузащитников замену Родри
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
06:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» претендует сразу на трёх игроков «Реал Сосьедада»
06:14 · Англия. Премьер-лига
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
06:01 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, за сколько «Манчестер Сити» может продать Альвареса в «Атлетико»
05:42 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал двух игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может продать ради Угарте
01:30 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб ведёт переговоры по трансферу Канте
01:20 · Англия. Премьер-лига
Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»
01:12 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
00:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру слухи
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» продолжает попытки переманить игрока «Манчестер Юнайтед»
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить ещё одного дорогостоящего защитника
18 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» ответил на вопрос о трансфере звёздного Хулиана Альвареса
23:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Яшин признан лучшим голкипером всех времён по версии FourFourTwo 1
22:50 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро – в топ-10 самых дорогих центральных защитников в истории
22:38 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Йоро
22:19 · Англия. Премьер-лига
Йоро рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро официально
21:37 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд стал игроком «Марселя» официально
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о подписании звезды «Жироны» официально
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет сохранить Палмера ещё на десять лет
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку слухи
18:20 · Англия. Премьер-лига
Звезду «Ливерпуля» привлекает трансфер в «Реал»
Все новости
Рекомендуем