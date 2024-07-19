Инсайдер Романо назвал двух игроков, которых «Манчестер Юнайтед» может продать ради Угарте

«Манчестер Юнайтед» делает всё возможное для подписания полузащитника «Пари Сен-Жермен» Мануэля Угарте.

Уругваец уже согласился пополнить ряды «красных дьяволов», но договорённости между клубами пока нет. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сейчас «Манчестер Юнайтед» ведёт работу по продаже Каземиро и Скотта Мактоминая – как минимум один из них должен покинуть команду, чтобы английский гранд смог позволить себе трансфер Угарте, оценённого порталом Transfermarkt в 45 млн евро.

Интерес к Каземиро проявляют клубы из Саудовской Аравии, а на Мактоминая претендуют «Фулхэм» и турецкий «Галатасарай».