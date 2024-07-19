Английский клуб ведёт переговоры по трансферу Канте

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте может вернуться в Англию.

33-летний экс-игрок «Челси» приятно удивил футбольную общественность своими выступлениями на Евро-2024 в составе сборной Франции. На хавбека вновь есть спрос среди европейских клубов: по данным The Guardian, подписать Канте хотел бы «Вест Хэм». «Молотобойцы» уже ведут переговоры с «Аль-Иттихадом», который, кажется, готов одобрить сделку. Потенциальная стоимость трансфера – 20 млн фунтов стерлингов (почти 24 млн евро).

Н'Голо Канте представлял цвета «Челси» с 2016 по 2023 год, а с 2015 по 2016 год играл за «Лестер». Контракт француза с «Аль-Иттихадом» истекает по окончании сезона-2025/26.