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Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2024 • 01:20 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте надеется на скорейшее осуществление трансфера в «Манчестер Юнайтед».

Уругваец очень хочет присоединиться к «красным дьяволам» – он уже ответил английскому гранду согласием. По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, 23-летний игрок рассчитывает поскорее совершить переход, но клубам ещё предстоит договориться об условиях сделки. Переговоры продолжаются.

Стоимость Мануэля Угарте, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро. Контракт опорного хавбека с «ПСЖ» действует до середины 2028 года. Футболист провёл 37 матчей за команду Луиса Энрике, отметившись тремя голевыми передачами.

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