Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»

19 Июля 2024 • 01:12 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переходе в мадридский «Реал» правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Как неоднократно сообщалось, «сливочные» ещё с марта внимательно следят за ситуацией с игроком «красных», чей действующий контракт истекает следующим летом. Как отмечает Романо, хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем лестно отзывается о своём клубе в беседах с Александером-Арнольдом, товарищем по сборной Англии. Дальнейшие действия испанского гранда будут зависеть от хода переговоров Трента с «Ливерпулем» по новому трудовому соглашению.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Фабрицио Романо Джуд Беллингем трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Июля
01:44
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
18 Июля
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
17 Июля
05:51
Вальехо принял решение по будущему в «Реале»
05:26
«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола
04:04
Мбаппе отказался от операции
03:12
«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
16 Июля
22:53
Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
02:25
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
15 Июля
03:48
Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
03:23
Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры» 2
00:15
Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду 1
13 Июля
22:44
В «Реале» приняли решение по замене Кроосу
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:40
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:02
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
12 Июля
22:48
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
09 Июля
23:45
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
01:34
Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя
07 Июля
23:40
Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:59
Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются
04 Июля
04:13
Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»
00:30
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:28
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель Зидан приехал в расположение «Реала» Кейн принял решение по сборной Англии после Евро-2024 Клопп принял решение по работе в сборной Англии Стало известно, что Родри сказал Ямалю после финала Евро-2024 ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Король Испании сделал заявление после победы в финале Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
01:30 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб ведёт переговоры по трансферу Канте
01:20 · Англия. Премьер-лига
Игрок «ПСЖ» хочет поскорее перейти в «Манчестер Юнайтед»
01:12 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
00:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру слухи
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» продолжает попытки переманить игрока «Манчестер Юнайтед»
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить ещё одного дорогостоящего защитника
18 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» ответил на вопрос о трансфере звёздного Хулиана Альвареса
23:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Яшин признан лучшим голкипером всех времён по версии FourFourTwo 1
22:50 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро – в топ-10 самых дорогих центральных защитников в истории
22:38 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Йоро
22:19 · Англия. Премьер-лига
Йоро рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро официально
21:37 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд стал игроком «Марселя» официально
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о подписании звезды «Жироны» официально
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет сохранить Палмера ещё на десять лет
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку слухи
18:20 · Англия. Премьер-лига
Звезду «Ливерпуля» привлекает трансфер в «Реал»
18:12 · Англия. Премьер-лига
Салах удивил на предсезонке «Ливерпуля»
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Поттер ответил на вопрос о возможной работе со сборной Англии
17:10 · Англия. Премьер-лига
Йоро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» - Романо
16:57 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» по де Лигту застопорились – известна причина
Все новости
Рекомендуем