Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном переходе в мадридский «Реал» правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Как неоднократно сообщалось, «сливочные» ещё с марта внимательно следят за ситуацией с игроком «красных», чей действующий контракт истекает следующим летом. Как отмечает Романо, хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем лестно отзывается о своём клубе в беседах с Александером-Арнольдом, товарищем по сборной Англии. Дальнейшие действия испанского гранда будут зависеть от хода переговоров Трента с «Ливерпулем» по новому трудовому соглашению.