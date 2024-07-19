В «Челси» определились с приоритетной кандидатурой на замену полузащитнику Конору Галлахеру.

24-летний англичанин может быть продан уже в текущее трансферное окно – его контракт истекает через год. Как информирует Geglobo, в «Челси» считают Андреаса Перейру («Фулхэм») «идеальной» заменой Галлахеру. «Синие» готовы предложить порядка 30-35 млн фунтов стерлингов (35-42 млн евро) за бразильца. Представители «Челси» уже связались с агентом 28-летнего футболиста «дачников».

Андреас Перейра записал на свой счёт три гола и девять ассистов в 44 матчах за «Фулхэм» в прошедшем сезоне. С 2012 по 2022 год хавбек принадлежал «Манчестер Юнайтед».