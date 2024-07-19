Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Галатасарай» продолжает попытки переманить игрока «Манчестер Юнайтед»

19 Июля 2024 • 00:30 Комментировать
Галатасарай
...
Бешикташ
03.08 20:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай остаётся трансферной целью «Галатасарая».

Турецкий клуб уже обращался к «красным дьяволом» с предложением по шотландцу, но получил отказ. По обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, «Галатасарай» не сдаётся в попытках заполучить Мактоминая. В руководстве чемпионов Турции считают, что хавбек открыт для перехода, поэтому высоко оценивают свои шансы на успех в переговорах.

Договориться с «Манчестер Юнайтед» будет непросто: манкунианцы намерены заработать на  продаже 27-летнего футболиста около 30 млн евро – в «Галатасарае» считают такой ценник завышенным. Обсуждения продолжаются.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Скотт Мактоминай ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ БЕШИКТАШ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель Зидан приехал в расположение «Реала» Кейн принял решение по сборной Англии после Евро-2024 Клопп принял решение по работе в сборной Англии Стало известно, что Родри сказал Ямалю после финала Евро-2024 ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Король Испании сделал заявление после победы в финале Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Июля
01:12 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
00:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» считает экс-игрока «Манчестер Юнайтед» идеальной заменой Галлахеру слухи
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» продолжает попытки переманить игрока «Манчестер Юнайтед»
00:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может купить ещё одного дорогостоящего защитника
18 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетико» ответил на вопрос о трансфере звёздного Хулиана Альвареса
23:26 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»
23:04 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Яшин признан лучшим голкипером всех времён по версии FourFourTwo 1
22:50 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро – в топ-10 самых дорогих центральных защитников в истории
22:38 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Йоро
22:19 · Англия. Премьер-лига
Йоро рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
22:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро официально
21:37 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд стал игроком «Марселя» официально
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о подписании звезды «Жироны» официально
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет сохранить Палмера ещё на десять лет
18:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену ван Дейку слухи
18:20 · Англия. Премьер-лига
Звезду «Ливерпуля» привлекает трансфер в «Реал»
18:12 · Англия. Премьер-лига
Салах удивил на предсезонке «Ливерпуля»
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Поттер ответил на вопрос о возможной работе со сборной Англии
17:10 · Англия. Премьер-лига
Йоро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» - Романо
16:57 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» по де Лигту застопорились – известна причина
16:12 · Англия. Премьер-лига
Йоро уже выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»
16:07 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может получить выгоду от назначения Поттера тренером сборной Англии
Все новости
Рекомендуем