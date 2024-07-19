«Галатасарай» продолжает попытки переманить игрока «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай остаётся трансферной целью «Галатасарая».

Турецкий клуб уже обращался к «красным дьяволом» с предложением по шотландцу, но получил отказ. По обновлённым сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, «Галатасарай» не сдаётся в попытках заполучить Мактоминая. В руководстве чемпионов Турции считают, что хавбек открыт для перехода, поэтому высоко оценивают свои шансы на успех в переговорах.

Договориться с «Манчестер Юнайтед» будет непросто: манкунианцы намерены заработать на продаже 27-летнего футболиста около 30 млн евро – в «Галатасарае» считают такой ценник завышенным. Обсуждения продолжаются.