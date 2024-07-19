«Манчестер Юнайтед» может купить ещё одного дорогостоящего защитника

В «Манчестер Юнайтед» не намерены ограничиваться подписанием Лени Йоро.

18-летний француз, приобретённый у «Лилля», обошёлся «красным дьяволам» в 62 млн евро. Несмотря на это, в клубе по-прежнему всерьёз рассматривают возможность покупки ещё одного дорогостоящего центрального защитника нынешним летом, информирует The United Stand. Манкунианцы продолжают восхищаться Маттейсом де Лигтом («Бавария») и Джерредом Брэнтуэйтом («Эвертон»). Сделка по Йоро была в приоритете, поскольку продвигалась гораздо стремительнее.

Стоимость де Лигта оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро, ценник Брэнтуэйта – 42 млн.