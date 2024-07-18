Названа причина отказа «Ливерпуля» от Йоро, ушедшего в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро был также интересен «Ливерпулю».

Своими выступлениями в «Лилле» 18-летний центральный защитник привлёк внимание множества европейских грандов, включая «Ливерпуль». По информации The Athletic, «красные» интересовались юным французом, но не стали делать предложение, поскольку тому была нужна гарантия места в основном составе. Мерсисайдцы рассматривали Йоро как игрока на долгосрочную перспективу, а не того, кто сходу займёт место в старте.

В приобретении восходящей звезды были заинтересованы и мадридский «Реал» с «ПСЖ», но «Манчестер Юнайтед» сделал более привлекательное предложение «Лиллю». Напомним, стоимость трансфера Лени Йоро в «Манчестер Юнайтед» оценивается в 62 млн евро без учёта бонусов.