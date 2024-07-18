Президент «Атлетико» ответил на вопрос о трансфере звёздного Хулиана Альвареса

Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо поделился своими мыслями о возможном подписании нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

На днях в прессе появилась информация о намерении аргентинца перебраться в команду Диего Симеоне, где он будет играть более удобную для себя и значимую роль, чем у Хосепа Гвардиолы. Пока неясно, смогут ли «матрасники» позволить себе такую сделку.

«Пока что всё ограничивается лишь проектами, – отвечает Сересо на вопрос об Альваресе. – Техническая команда ведёт работу. Вы узнаете, когда появится что-то конкретное, можете быть уверены. Мы работаем над подписанием отличных игроков, мы хотим построить сильную команду», – приводят испанские СМИ слова президента «Атлетико».