Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»

Мадридский «Реал» не смог подписать центрального защитника Лени Йоро – он ушёл в «Манчестер Юнайтед».

Контракт 18-летнего футболиста с «Лиллем» истекал через год, и в «королевском клубе», учитывая это, не хотели платить за него больше 30 млн евро. «Манчестер Юнайтед» предложил 62 млн евро (70 млн с учётом возможных бонусов), что полностью устроило руководство «догов». В четверг о трансфере было объявлено официально.

Сам Йоро мечтал о переходе в «Реал» и мог переехать в Мадрид следующим летом в качестве свободного агента, но решил, что ждать целый год – слишком рискованная затея. За это время планы гранда Ла Лиги могли измениться, поэтому вундеркинд предпочёл «синицу в руках».