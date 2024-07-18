Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»

Кристиан Стеллини, ассистент Антонио Конте в «Наполи», порассуждал на тему замены Виктору Осимхену.

25-летний форвард с высокой вероятностью будет продан этим летом. Главным кандидатом на замену считается Ромелу Лукаку, с которым готовы расстаться в «Челси». На трансфере бельгийца, по распространённым данным, настаивает лично Конте.

«Я бы предпочёл, чтобы это был физически сильный нападающий, похожий в этом плане на Осимхена. Он должен обладать множеством различных навыков – не только умением забивать голы, но и способностью максимально эффективно взаимодействовать с товарищами в атаке», – приводит слова Стеллини Football Italia, подчёркивая, что такое описание очень близко к образу Лукаку.