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Ассистент Конте описал идеальную замену Осимхену в «Наполи»

18 Июля 2024 • 23:14 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Кристиан Стеллини, ассистент Антонио Конте в «Наполи», порассуждал на тему замены Виктору Осимхену.

25-летний форвард с высокой вероятностью будет продан этим летом. Главным кандидатом на замену считается Ромелу Лукаку, с которым готовы расстаться в «Челси». На трансфере бельгийца, по распространённым данным, настаивает лично Конте.

«Я бы предпочёл, чтобы это был физически сильный нападающий, похожий в этом плане на Осимхена. Он должен обладать множеством различных навыков – не только умением забивать голы, но и способностью максимально эффективно взаимодействовать с товарищами в атаке», – приводит слова Стеллини Football Italia, подчёркивая, что такое описание очень близко к образу Лукаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Конте Наполи Ромелу Лукаку Виктор Осимхен Кристиан Стеллини ещё теги

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