Макаллистер – о скандальной кричалке Энцо Фернандеса: «Он не расист»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал инцидент с участием своего товарища по сборной Аргентины Энцо Фернандеса.

После победы сборной Аргентины на Кубке Америки в сеть попало видео, где хавбек «Челси» исполняет кричалку о сборной Франции, указывая на африканское происхождение её игроков. Позднее аргентинец извинился за свой поступок. В социальных сетях от Фернандеса отписались все французские одноклубники.

«Энцо уже извинился и объяснил произошедшее. Вы должны быть осторожны с тем, что говорите и делаете. Особенно в Европе, где люди гораздо более чувствительны. Аргентина – не расистская страна.

Не думаю, что об этом можно сказать что-то ещё. Мы знаем Энцо, и мы знаем, что он бы никогда не сделал этого со злыми намерениями. Он точно не такой парень, он не расист», – цитирует All About Argentina Макаллистера.