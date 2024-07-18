Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро – в топ-10 самых дорогих центральных защитников в истории

«Манчестер Юнайтед» провернул дорогостоящий трансфер 18-летнего Лени Йоро.

«Лилль» заработает на продаже 18-летнего вундеркинда как минимум 62 млн евро. Таким образом, француз занял восьмое место в рейтинге самых дорогостоящих центральных защитников за всю историю футбола. Лидером остаётся Гарри Магуайр, купленный всё тем же «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро в 2019 году. Второй – Маттейс де Лигт, перешедший в «Ювентус» за 85,5 млн тем же летом 2019 года, замыкает тройку Виргил ван Дейк («Ливерпуль») – 84,6 млн.

Примечательно, что Йоро опередил в списке своего нынешнего одноклубника Лисандро Мартинеса – за него «красные дьяволы» заплатили около 57,4 млн евро два года назад.