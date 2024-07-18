В «Манчестер Юнайтед» прокомментировали подписание Йоро

Директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт высказался о трансфере центрального защитника Лени Йоро.

18-летний игрок был подписан из французского «Лилля». Стоимость сделки оценивается в 62 млн евро, но может вырасти до 70 млн в случае активации бонусов.

«Лени – один из ярчайших молодых защитников в мировом футболе. Он обладает всеми качествами, чтобы стать центральным защитником топ-уровня. Он прекрасно начал свою карьеру, и мы рады, что его развитие продолжится в нашем клубе.

«Манчестер Юнайтед» имеет фантастический опыт развития молодых футболистов – как местных, так и приобретённых из других стран. С Эриком тен Хагом и нашим превосходным персоналом мы обеспечим Йоро идеальную платформу для достижения успеха», – передаёт The United Stand слова Эшуорта.