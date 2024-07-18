Йоро рассказал, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник Лени Йоро покинул «Лилль» и стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Контракт француза с «красными дьяволами» рассчитан на пять лет. По имеющимся данным, стоимость сделки составила 62 млн евро, ещё 8 млн «Лилль» может заработать в виде бонусов.

«Перейти в клуб такого уровня и таких амбиций на столь раннем этапе карьеры – невероятная честь. После нашего первого разговора клуб составил чёткий план того, как я могу развиваться здесь, в рамках этого захватывающего проекта. «Манчестер Юнайтед» проявил заботу обо мне и моей семье.

Я знаком с историей молодых игроков «Манчестер Юнайтед», и я считаю, что переход сюда может быть идеальным решением для реализации моего потенциала, моих амбиций. Мне не терпится приступить к работе», – поведал 18-летний Йоро в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».