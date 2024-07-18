«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Йоро

Центральный защитник Лени Йоро сменил «Лилль» на «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» официально подтвердили переход 18-летнего футболиста посредством социальных сетей. Француз подписал с английским клубом контракт, рассчитанный до 2029 года, также в договоре предусмотрена опция продления ещё на один сезон. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Лилль» заработал на продаже игрока 62 млн евро.

На Лени Йоро также претендовали мадридский «Реал» и «ПСЖ». Сам центрбек, как неоднократно сообщалось, предпочитал переезд в Мадрид, но «Манчестер Юнайтед» сделал гораздо более выгодное трансферное предложение «Лиллю».

К 18 годам Йоро успел провести 60 матчей за первую команду «догов», отметившись тремя голами.