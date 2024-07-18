«Марсель» на своих официальных ресурсах объявил о переходе 22-летнего английского форварда Мэйсона Гринвуда. Срок контракта с новичком пока что не разглашается.

Напомним, что прошлым летом Гринвуд в рамках аренды перебрался в испанский «Хетафе» из Мадрида. В 36 матчах за средний клуб Примеры он оформил 10 голов и шесть голевых передач.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». По последним новостям, «красные дьяволы» за молодого игрока получат 30 млн евро. Кроме того, «МЮ» будет полагаться 50% от суммы последующего трансфера нападающего. Портал Transfermarkt оценил компенсацию в 26 млн.