20-летний игрок атаки Савио присоединился к «Манчестер Сити». О трансфере футболиста из французского «Труа» официально отрапортовала пресс-служба «горожан». Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение на пять лет. Представят новичка в первой декаде августа.

Напомним, что прошлый сезон Савио провёл в сенсации Ла Лиги – «Жироне». Каталонский клуб арендовал молодого футболиста у «Труа». Оба клуба, напомним, аффилированы с «Сити». Всего в рамках сезона ему удалось девять раз забить в ворота соперников и 10 раз отметиться голевой передачей.

«Манчестер Сити» по итогу прошлого сезона АПЛ в очередной раз стал чемпионом.