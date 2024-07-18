«Челси» хочет сохранить Палмера ещё на десять лет

Коул Палмер перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити» в начале сентября прошлого года. Футболист быстро стал лидером лондонской команды. В 45 официальных матчах за «пенсионеров» в различных соревнованиях Палмеру удалось записать на свой счёт 25 голов и 15 результативных передач на партнёров.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph, в «Челси» очень довольны дебютным сезоном Палмера в клубе. Лондонцы уже планируют вознаградить игрока новым контрактом с приличным повышением заработной платы. «Пенсионеры» хотят сохранить Коула в своих рядах на следующие десять лет.