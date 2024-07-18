Защитник Виргил ван Дейк может покинуть «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. После завершения выступления на чемпионате Европы 33-летний футболист сообщил о намерении обдумать своё будущее, в том числе на клубном уровне. Действующий контракт ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Как сообщает портал TodoFichajes, «Ливерпуль» работает над поиском замены для ван Дейка и присматривается к Глейсону Бремеру из «Ювентуса». Трансфер 27-летнего бразильца, если он будет, получится дорогостоящим, - туринцы не продадут защитника дешевле 70 миллионов евро.