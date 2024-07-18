Звезду «Ливерпуля» привлекает трансфер в «Реал»

Защитник Трент Александер-Арнольд в обозримом будущем может сменить «Ливерпуль» на «Реал». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Independent, 25-летнего футболиста всё сильнее привлекает вариант с переездом на «Сантьяго Бернабеу».

Действующий контракт связывает Александер-Арнольда с «Ливерпулем» до середины 2025 года. Ранее в прессе появлялась информация о том, что англичанин может перебраться в «Реал» следующим летом в статусе свободного агента.

Стоит сказать, что Трент Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля». За другие клубы в своей карьере футболист пока что не выступал.