Салах удивил на предсезонке «Ливерпуля»

Нападающий Мохамед Салах приятно удивил тренеров «Ливерпуля» на предсезонной подготовке. Футболисты команды должны были сдать специальный шестиминутный тест на выносливость. Лучший результат показал 32-летний Салах. Словом, египтянин сейчас находится в отличной физической форме. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на The Athletic.

Стоит отметить, что действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Всего за мерсисайдский клуб египтянин провёл 349 официальных матчей, в которых забил 211 голов и отдал 89 голевых передач на партнёров.