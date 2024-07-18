Йоро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» - Романо

Защитник Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний футболист уже подписал контракт с «красными дьяволами». Трудовое соглашение молодого футболиста рассчитано на пять сезонов – до середины 2029 года.

В «Манчестер Юнайтед» Йоро переходит из «Лилля». Ранее слухи связывали футболиста ещё одним топ-клубом – с «Реалом». При этом мадридцы предлагали за трансфер Йоро куда более меньшую сумму. Сообщалось даже, что «Лилль» угрожал Лени сезоном на скамейке запасных, если он не примет предложение из Англии.