Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» по де Лигту застопорились – известна причина

Переговоры между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» по летнему трансферу защитника Маттейса де Лигта зашли в тупик. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, ситуация заторопилась из-за суммы сделки.

Так, «Бавария» хочет получить за де Лигта около 50 миллионов евро, в то время как «Манчестер Юнайтед» готов предложить примерно 40 миллионов евро.

Ранее в прессе писали о желании 24-летнего Маттейса де Лигта перебраться в «Манчестер Юнайтед». В английском клубе нидерландец может воссоединиться с тренером Эриком тен Хагом.

Отметим, что в «Баварии» де Лигт провёл два сезона.