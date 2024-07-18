Йоро уже выбрал номер в «Манчестер Юнайтед»

Лени Йоро уже можно считать футболистом «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях известный журналист Фабрис Хокинс, в четверг 18-летний футболист прошёл вторую часть своего медицинского обследования для клуба Лиги 1.

За трансфер Йоро «Манчестер Юнайтед» заплатит «Лиллю» 62 миллиона евро. Ещё 8 миллионов заложены в сделку между клубами как бонусы. Лени стал самым дорогим защитником в истории французской Лиги 1.

Контракт Лени Йоро на «Олд Траффорд» будет рассчитан на пять сезонов – до середины 2029 года. За «красных дьяволов» молодой защитник будет выступать под номером 15.

«Лилль» угрозами вынудил Йоро согласиться на трансфер в «Манчестер Юнайтед»