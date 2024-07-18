«Челси» может получить выгоду от назначения Поттера тренером сборной Англии

Грэм Поттер был уволен с должности главного тренера «Челси» в начале апреля 2023 года. При этом лондонский клуб продолжает платить специалисту зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю. Выплаты должны продолжаться до октября.

Если Поттер в обозримом будущем возглавит сборную Англии, то его зарплата от Футбольной ассоциации страны будет вычтена из суммы выплат «Челси». Лондонский клуб таким образом может получить выгоду в размере до 1 миллиона фунтов, пишет Daily Mail.

Грэма Поттера называют одним из главных претендентов на пост рулевого сборной Англии, оставленный Гаретом Саутгейтом.