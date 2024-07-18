Гвардиола может возглавить сборную

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года. По истечению этого срока испанский специалист может возглавить национальную сборную.

На страницах The Mirror в четверг вышел материал, в котором сообщается о том, что Гвардиола мог бы принять сборную Англии летом 2025-го года. Отмечается желание испанца выступить с национальной командой на чемпионате мира – 2026.

В материале приводится цитата Гвардиолы из февральского интервью бразильскому филиалу ESPN.

«Чего бы я ещё хотел добиться? Поработать с национальной сборной. Я бы хотел тренировать сборную на чемпионате мира или чемпионате Европы», - сказал тогда Гвардиола.

Напомним, что на днях было объявлено об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.