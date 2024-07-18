Голкипер Андрей Лунин в летнее трансферное окно может покинуть «Реал». Украинец хочет оказаться в команде, где у него будет больше игрового времени. После восстановления Тибо Куртуа перспективы Лунина в Мадриде выглядят туманно.

Как сообщает TodoFichajes, у 25-летнего Лунина есть два предложения из Английской премьер-лиги. Так, украинский вратарь может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или «Астон Вилле».

В Манчестере недовольны выступлениями Андре Онана, а в Бирмингеме допускают летний уход Эмилиано Мартинеса.

Андрей Лунин оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.