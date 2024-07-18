«Лилль» угрозами вынудил Йоро согласиться на трансфер в «Манчестер Юнайтед»

В ближайшее время защитник Лени Йоро должен перейти из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» с учётом бонусов заплатят за талантливого футболиста 62 миллиона евро, о чём ранее в прессе уже сообщалось. «Реал» же был готов купить Йоро за 30 миллионов евро, либо подписать игрока бесплатно через год свободным агентом.

Как стало известно Marca, Йоро согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» под давлением «Лилля». Французский клуб угрожал 18-летнему футболисту сезоном на скамейке запасных, если он не даст добро на переезд в Англию. При этом приоритетом для Йоро был вариант с «Реалом».