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«Лилль» угрозами вынудил Йоро согласиться на трансфер в «Манчестер Юнайтед»

18 Июля 2024 • 15:11 Комментировать

В ближайшее время защитник Лени Йоро должен перейти из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» с учётом бонусов заплатят за талантливого футболиста 62 миллиона евро, о чём ранее в прессе уже сообщалось. «Реал» же был готов купить Йоро за 30 миллионов евро, либо подписать игрока бесплатно через год свободным агентом.

Как стало известно Marca, Йоро согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» под давлением «Лилля». Французский клуб угрожал 18-летнему футболисту сезоном на скамейке запасных, если он не даст добро на переезд в Англию. При этом приоритетом для Йоро был вариант с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
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