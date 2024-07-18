«Ноттингем Форест» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с защитником. Так, состав «лесников» из Английской премьер-лиги пополнил Никола Миленкович, который в последние годы выступал за «Фиорентину».

Миленкович подписал с «Ноттингем Форест» трудовое соглашение, рассчитанное на пять сезонов. На страницах портала Transfermarkt сообщается о том, что за трансфер 26-летнего серба «лесники» заплатили 14,3 миллиона евро.

Отметим, что летом Никола Миленкович отыграл по 90 минут во всех трёх матчах национальной сборной Сербии на чемпионате Европы.