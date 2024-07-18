Гвардиола выбрал для «Манчестер Сити» нового полузащитника

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может оказаться на туманном Альбионе, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как сообщает источник, в услугах немецкого футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел бы воссоединиться с Киммихом. Ранее испанец тренировал Киммиха в Мюнхене.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Йозуа в 50 миллионов евро. Он связан контрактом с «Баварией» до 2025 года.

В прошлом сезоне Бундеслиги 29-летний полузащитник сыграл 28 матчей. Киммих отметился одним голом и шестью ассистами.