«Реал» согласовал новый громкий трансфер

Мадридский «Реал» согласовал новую громкую сделку. Как сообщает портал Todofichajes, летом 2025 года ряды «королевского» клуба пополнит фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Испанский гранд дождется, когда истечет контракт игрока с «Ливерпулем» и затем подпишет его в качестве свободного агента. Стоит отметить, что трансферная стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро. Трент выступает за мерсисайдцев с июля 2016 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Александер-Арнольд провел 28 поединков. Латераль отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.