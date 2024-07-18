«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по полузащитнику «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» не теряет надежд в скором времени пополнить свои ряды полузащитником французского «ПСЖ». По информации от журналиста Танзи Олича, манкунианцы готовят новое предложение по трансферу Мануэля Угарте.

Источник сообщает, что Угарте с большой долей вероятности покинет «ПСЖ» в это трансферное окно. «Трансфермаркт» оценивает уругвайского полузащитника в 45 миллионов евро, но руководство «ПСЖ» требует от «Манчестер Юнайтед» больше.

Год назад Угарте мог перебраться из лиссабонского «Спортинга» в лондонский «Челси», но гонку за полузащитником в конечном итоге выиграл «ПСЖ». В дебютном сезоне Мануэль не оправдал ожидания руководства парижан.