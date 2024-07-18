Нельсон может перейти в другой лондонский клуб

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер выразил надежду на то, что его команда выиграет чемпионат мира в 2026 году. Напомним, турнир состоится в США, Мексике и Канаде.

«Чемпионат мира состоится через два года. Мы должны помнить это чувство поражения в финале. Надеюсь, сможем выиграть чемпионат мира», – цитирует Палмера ITV Football.

22-летний Коул вчера вышел на замену в финальном матче Евро-2024 против сборной Испании. Полузащитнику удалось сравнять счёт дальним ударом, но затем «красная фурия» вырвала победу благодаря голу Микеля Ойарсабаля.

Напомним, Палмер ни разу не вышел в стартовом составе сборной Англии на Евро-2024.