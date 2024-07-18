«Арсенал» может не подписать Калафьори - известна причина

Лондонский «Арсенал» не может договориться с «Болоньей» о трансфере итальянского защитника Рикардо Калафьори. Сторонам не удается согласовать сумму перехода, об этом рапортует Sky Sport Italia.

«Канониры» предлагают за футболиста 40 миллионов евро, однако итальянскую сторону не устраивает эта сумма. «Болонья» хочет выручить с продажи защитника 50 миллионов.

22-летний футболист выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Рикардо оценивается в 30 миллионов евро.