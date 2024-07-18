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Постекоглу прокомментировал информацию о сборной Англии

18 Июля 2024 • 09:01 Комментировать

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал новость о том, что он может стать новым главным тренером сборной Англии.

«Сейчас у меня в «Тоттенхэме» предсезонная подготовка, я являюсь тренером этой команды. Ни о чем другом я не думаю. Я сосредоточен только на своей команде и на том, как добиться с ней успеха. Я проспал все слухи, ведь заснул после обеда. Поэтому не в курсе, что там пишут», - передает слова специалиста Daily Mail.

Напомним, что сборная Англии потерпела поражение в финале чемпионата Европы – 2024 от команды Испании (1:2). После этой неудачи Гарет Саутгейт подал в отставку.

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Тоттенхэм Сборная Англии Анге Постекоглу ещё теги
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