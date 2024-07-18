Постекоглу прокомментировал информацию о сборной Англии

«Сейчас у меня в «Тоттенхэме» предсезонная подготовка, я являюсь тренером этой команды. Ни о чем другом я не думаю. Я сосредоточен только на своей команде и на том, как добиться с ней успеха. Я проспал все слухи, ведь заснул после обеда. Поэтому не в курсе, что там пишут», - передает слова специалиста Daily Mail.