Постекоглу прокомментировал информацию о сборной Англии

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал новость о том, что он может стать новым главным тренером сборной Англии.
«Сейчас у меня в «Тоттенхэме» предсезонная подготовка, я являюсь тренером этой команды. Ни о чем другом я не думаю. Я сосредоточен только на своей команде и на том, как добиться с ней успеха. Я проспал все слухи, ведь заснул после обеда. Поэтому не в курсе, что там пишут», - передает слова специалиста Daily Mail.
Напомним, что сборная Англии потерпела поражение в финале чемпионата Европы – 2024 от команды Испании (1:2). После этой неудачи Гарет Саутгейт подал в отставку.
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