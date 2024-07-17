Французские игроки «Челси» отписались от своего партнёра после расистской кричалки

Обстановка вокруг аргентинского полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса накаляется.

Все французские футболисты лондонского клуба отписались от своего одноклубника в социальных сетях. Также от аргентинца отписались один бельгиец и один ивуариец.

Это случилось после того, как Энцо вместе с партнёрами по сборной Аргентины на чемпионском параде скандировал оскорбительную кричалку по отношению к игрокам сборной Франции.

Напомним, ранее «Челси» выступил с официальным заявлением, пообещав провести внутреннее расследование случившегося. Также была информация, что Федерация футбола Франции подаст жалобу в ФИФА на поведение аргентинцев.