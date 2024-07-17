«Манчестер Юнайтед» отказался продавать своего полузащитника в «Фулхэм»

Полузащитник «красных дьяволов» Скотт Мактоминай, по всей видимости, останется в команде на следующий сезон.

Как сообщает Daily Mail, «Фулхэм» сделал «Манчестер Юнайтед» предложение о покупке шотландского футболиста, однако получил отказ. «Манчестер Юнайтед» готов продать Мактоминая за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что воспитанника «Манчестер Юнайтед» хотел приобрести «Галатасарай», но английский клуб также отверг это предложение.

В прошлом сезоне 27-летний футболист 43 раза выходил на поле в футболке «МЮ», 10 раз поразил ворота соперников и три раза ассистировал партнёрам.