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Хейтинга вошёл в тренерский штаб «Ливерпуля» официально

17 Июля 2024 • 17:48 Комментировать

Известный в прошлом футболист Джон Хейтинга вошёл в тренерский штаб Арне Слота в «Ливерпуле». Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

В прошлом сезоне Хейтинга работал в тренерском штабе Дэвида Мойеса в «Вест Хэме». Ранее он на протяжении долгих лет трудился в «Аяксе» - с молодёжными командами, а также с первой командой с приставкой «исполняющий обязанности».

Как футболист Джон Хейтинга выступал в Английской премьер-лиге за такие команды, как «Эвертон» и «Фулхэм».

В первом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» будет играть против «Ипсвича». Матч пройдёт 17 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джон Хейтинга
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