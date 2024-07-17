Известный в прошлом футболист Джон Хейтинга вошёл в тренерский штаб Арне Слота в «Ливерпуле». Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба.

В прошлом сезоне Хейтинга работал в тренерском штабе Дэвида Мойеса в «Вест Хэме». Ранее он на протяжении долгих лет трудился в «Аяксе» - с молодёжными командами, а также с первой командой с приставкой «исполняющий обязанности».

Как футболист Джон Хейтинга выступал в Английской премьер-лиге за такие команды, как «Эвертон» и «Фулхэм».

В первом туре Премьер-лиги «Ливерпуль» будет играть против «Ипсвича». Матч пройдёт 17 августа.