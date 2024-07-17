«Реал» узнал о переходе Йоро в «Манчестер Юнайтед»

Мадридский «Реал» был проинформирован о том, что защитник Лени Йоро отправился в Англию для завершения летнего трансфера из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«Реал» был готов заплатить за 18-летнего Йоро 20-25 миллионов евро этим летом, либо осуществить трансфер игрока следующим летом в статусе свободного агента. «Манчестер Юнайтед», как сообщалось ранее, заплатит за талантливого игрока 62 миллиона евро с учётом бонусов. Это очень высокий ценник как для молодого игрока с истекающим через год контрактом.