«Вест Хэм» согласовал трансфер Тодибо, но есть проблема

Защитник Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает на своих страницах The Athletic, трансфер 24-летнего футболиста согласовал «Вест Хэм». Речь идёт об аренде за 5 миллионов евро с опцией обязательного выкупа за 32 миллиона евро. Ещё 3 миллиона прописаны в сделке как бонусы.

В то же время источник рассказывает об опасениях «Вест Хэма». Лондонцы переживают, что Тодибо может выбрать вариант с переходом в «Ювентус». Этот вариант является привлекательным из-за возможности выступить в Лиге чемпионов. «Старая синьора» пробилась в этот турнир, заняв третье место в Серии А.