«Марсель» забронировал частный рейс для Гринвуда

Всё ближе тот момент, когда нападающий Мэйсон Гринвуд примерит на себе футболку «Марселя». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб уже забронировал для Гринвуда частный рейс. Футболист в скором времени прибудет в Марсель для прохождения медицинского обследования и подписания пятилетнего контракта.

«Манчестер Юнайтед» получит за 22-летнего Гринвуда 30 миллионов евро. Кроме того, «красные дьяволы» получат 50% от суммы следующего трансфера нападающего.

Добавим, что в прошлом сезоне Мэйсон Гринвуд выступал за «Хетафе» на правах аренды.